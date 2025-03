In Brandenburg war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu schwerwiegenden Waldbränden gekommen. (Archivbild)

Eberswalde - Mittels Drohnen will ein Berliner Unternehmen künftig bei der Erkennung und Bekämpfung von Waldbränden in Brandenburg helfen. Am Donnerstag hob eine Drohne der Dryad Networks GmbH bei Eberswalde zum Jungfernflug ab. Die Drohne soll künftig starten, wenn ein Sensor zur Branderkennung ein Feuer in einem Wald ausmacht, wie ein Sprecher des Unternehmens erklärte. Das Gerät fliegt daraufhin selbstständig zu dem Sensor und analysiert die Brandlage.

Die Drohne könne Bilder übermitteln, wie groß das Feuer sei und an welchem Ort es sich befinde. So könne etwa die Feuerwehr passgenau Einsatzkräfte dorthin schicken, führte der Sprecher aus. Das betreffe etwa die Anzahl der Einsatzwagen oder die Zusammenstellung des Löschmaterials bei besonders unzugänglichem Terrain.

Der Prototyp müsse noch weiteren Tests unterzogen werden, betonte der Sprecher. Es soll eine Ergänzung des bestehenden Systems in Brandenburg mit Erkennungssensoren sein. Das Drohnensystem wurde mit EU-Mitteln gefördert. Das Land hat nach Unternehmensangaben an der Entwicklung und einem möglichen Verkauf bisher keine Aktie.