Dresden - Sachsen will aus den verheerenden Waldbränden im vergangenen Sommer die richtigen Konsequenzen ziehen und hat dafür von einer Expertenkommission mehr als 100 Vorschläge erhalten. Am Dienstag stellte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) den Abschlussbericht der Kommission in Dresden vor. Zur Reduzierung des Risikos von Waldbränden empfehlen Fachleute etwa, den Waldumbau noch stärker auf Mischwälder mit Laubbäumen zu fokussieren. Totholz soll entfernt werden, wenn es Rettungswege versperrt oder sich unmittelbar in der Nähe von Wohnbauten befindet. Zudem wird zum Einsatz moderner Technik zur Früherkennung von Bränden geraten. Auch eine bessere Wasserversorgung gehört zu den Empfehlungen.