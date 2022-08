Waldbrand nach Lagerfeuer in Templiner Vorstadt

Potsdam - In der Templiner Vorstadt in Potsdam hat die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen einen Waldbrand gelöscht. Ein Lagerfeuer war zuvor nicht richtig abgelöscht worden und hatte sich ausgebreitet, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Rund 100 Quadratmeter Waldboden gerieten demnach in Brand. Die Feuerwehr Potsdam war mit 24 Einsatzkräften vor Ort. Zudem rückten Feuerwehrleute aus Schwielowsee zur Unterstützung an.