Waldbrand-Kompetenzzentrum: Ministerien arbeiten an Konzept

Rauch steigt von einem Waldbrandgebiet in den Himmel.

Potsdam - Für die Planung eines neuen Waldbrand-Kompetenzzentrums in Brandenburg lassen das Innen- und Agrarministerium ein erstes Konzept entwickeln. Vertreter der Ressorts arbeiteten in einer Konzeptgruppe daran, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag. Einen festgelegten Zeitplan gebe es bisher aber nicht. Anfang des Jahres hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) angekündigt, dass Brandenburg ein Waldbrandkompetenzzentrum aufbauen wolle.

Im neu vorgelegten Waldbrandbericht für die Saison 2022 wird der Standort Wünsdorf favorisiert. In dem Ortsteil von Zossen (Teltow-Fläming) seien bereits ein Standort der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz, des Landesbetriebs Forst und der Kampfmittelräumdienst angesiedelt. Allerdings sind im Doppelhaushalt 2023 und 2024 für eine solche neue Einrichtung keine Mittel eingeplant.

Im Waldbrandbericht heißt es dann auch: „Die mit den Belangen der Waldbrandprävention und der Waldbrandbekämpfung befassten Ressorts und nachgeordneten Behörden und Einrichtungen verfügen allerdings derzeit nicht über die zeitlichen und personellen Ressourcen, um die verschiedenen Handlungsfelder in der gebotenen thematischen Tiefe zusammenzuführen und konzeptionell überarbeiten zu können.“ Ziel eines neuen Zentrums ist es, die Waldbrand-Prävention und die Einsatzplanung zur Bekämpfung zu verbessern.

Die Saison 2022 sei mit 521 Waldbränden und einer geschädigten Waldfläche von mehr 1425,5 Hektar ein Ausnahmejahr gewesen, hieß es. Einige der Feuer hielten über mehrere Tage an, teils waren Siedlungen bedroht.