Bad Blankenburg - Im Schwarzatal in Südostthüringen hat ein Waldbrand zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Betroffen sei eine Fläche von zwei Hektar an einer Landstraße zwischen Bad Blankenburg und Schwarzburg, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach Angaben des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt waren seit Donnerstagabend bis zu 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie würden unterstützt von einem Polizeihubschrauber, mit Löschtanks ausgestatteten Spezialfahrzeugen des Thüringenforsts und dem Technischen Hilfswerk. Der Brand sei noch nicht vollständig gelöscht. Die Suche nach Glutnestern und das Ablöschen dauerte am Nachmittag noch an.

Den Angaben zufolge war der Brand am Donnerstagabend kurz nach 20.00 Uhr von Polizisten während einer Streifenfahrt bemerkt worden, sie hatten aufsteigenden Rauch gesichtet. Weil der Brandort an einem Steilhang liegt, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Seit Freitagmorgen wurden sie von einem Polizeihubschrauber unterstützt. Er holte einer Polizeisprecherin zufolge Wasser aus einer nahe gelegenen Talsperre und warf es über dem Brandort ab.

Die Straße zwischen Bad Blankenburg und Schwarza war stundenlang gesperrt, dies wurde am frühen Freitagnachmittag wieder aufgehoben. Das Ablöschen der Glutnester solle fortgesetzt werden, so lange es Tageslicht gebe, sagte der Sprecher des Landratsamtes. In der Nacht sollen Brandwachen gestellt werden. „Morgen werden wir die Lage weiter beurteilen.“ Im Einsatz waren laut Landratsamt ausschließlich freiwillige Feuerwehren aus dem Landkreis. Zur Unterstützung seien der Ilm-Kreis und der Saale-Holzland-Kreis um Verstärkung gebeten worden.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. In den vergangenen Tagen war es in Thüringen wiederholt zu Flächenbränden gekommen. Am Donnerstag hatte der Brand einer etwa 40 Hektar großen Feldfläche bei Erfurt laut Polizei einen Schaden von rund 50.000 Euro verursacht.

Am Freitag herrschte nach einer Übersicht der Landesforstanstalt in den meisten Forstamtsbereichen mittlere Waldbrandgefahr. In den Forstämtern Raum Jena-Holzland, Weida, Heldburg und Schönbrunn galt die zweithöchste Warnstufe für hohe Waldbrandgefahr.