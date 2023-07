Potsdam - Dem Waldbrandschutzbeauftragten des Landes Brandenburg zufolge ist der gemäßigte Wind am Samstag der Hauptgrund für ein geringeres Brandaufkommen als erwartet. Bei kräftigen Böen wäre die Brandbekämpfung deutlich schwieriger gewesen, sagte Raimund Engel am Samstagnachmittag. Bis auf wenige kleine Brände sei das Einsatzgeschehen überschaubar gewesen.

Am Samstag war ein Waldbrand in Märkisch Buchholz (Landkreis Dahme-Spreewald) ausgebrochen. Die Brände seien bei der anhaltenden Trockenheit nicht unerwartet gekommen, fügte Engel an. Auch bei der Gemeinde Höhenland (Landkreis Märkisch-Oderland) brannte es nach Angaben Engels auf einem Feld.

Die Waldbrandgefahrenstufen lagen am Samstag auf der zweithöchsten Stufe 4. Engel rechnet damit, dass am Sonntag in vielen Teilen des Bundeslandes die Gefahrenstufe 5 erreicht werde.