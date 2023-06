Pulsnitz - Beim Waldbrand am Rand der Oberlausitz werden die Löscharbeiten nach Angaben der Feuerwehr voraussichtlich noch bis zum Freitagabend dauern. Es gebe noch überall Glutnester, sagte der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Pulsnitz, Rico Löb. Die Glut reiche bis zu 20 Zentimeter tief. Deswegen müsse der Waldboden umgegraben werden. Am Vormittag soll eine Drohne mit Wärmebildkamera das Gebiet überfliegen, um weitere Glutnester aufzuspüren. An der Brandstelle sei mittlerweile aber genug Wasser zum Löschen vorhanden.

Das Feuer war am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück zwischen Oberlichtenau (Gemeinde Pulsnitz) und Bischheim (Gemeinde Haselbachtal) ausgebrochen und wurde nach vier Stunden unter Kontrolle gebracht. Eine Fläche von rund fünf Hektar hat den Angaben zufolge in Flammen gestanden. Das Gebiet sei schwer zugänglich, Einsatzfahrzeuge seien zunächst nicht an das Feuer herangekommen und der Wind habe die Flammen angefacht, hieß es.