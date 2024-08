Der Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog in Brandenburg hat sich ausgebreitet.

Jüterbog - Das Feuer im Wald auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog in Brandenburg hat sich weiter ausgebreitet. Gegen Mittag waren rund 67 Hektar betroffen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Bei der Bekämpfung des Brandes sind ein Löschhubschrauber der Bundespolizei sowie zwei Löschfahrzeuge im Einsatz. Es sind 32 Einsatzkräfte vor Ort. Am späten Donnerstagabend standen noch 51 Hektar in Flammen.

Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstag gegen 11.40 Uhr ausgebrochen. Dabei kam bereits ein Löschhubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz. In der Nacht hatte es eine Brandwache gegeben. Der Einsatzleiter der Feuerwehr, Rico Walentin, war bereits davon ausgegangen, dass sich der Brand zunächst ausbreiten werde. Alte Munition im Boden erschwert die Löscharbeiten.

Auf dem betroffenen Gebiet brannte es im vergangenen Jahr schon einmal auf einer Fläche von etwa 700 Hektar. Die Feuerwehr war tagelang im Einsatz. Flugzeuge und Hubschrauber löschten aus der Luft. Auch Mitte August hatte es in dem Waldgebiet gebrannt.