Unterwellenborn - Im Thüringer Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist ein 63-jähriger Waldarbeiter beim Baumfällen schwer verletzt worden. Der Mann geriet am Dienstagmittag in einem Waldstück in Unterwellenborn zwischen einen Baum und einen Traktor und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.