Wahlplakate von CDU und AfD hängen ganz oben an einem Laternenpfahl.

Naumburg - Eine Gruppe von etwa zehn Personen hat in Naumburg mehrere Wahlplakate von Masten gerissen und anschließend angezündet. Wie die Polizeiinspektion Halle am Samstag mitteilte, handelte es sich dabei um Plakate der Linken und der AfD. Zeugen hätten die Gruppe in der Nacht zu Samstag beobachtet. Als die Polizei eintraf, sei die Gruppe nicht mehr vor Ort gewesen.