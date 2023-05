Wahlbeteiligung in Bremen etwas höher

Ein Schild weist auf einen Wahlraum für die Bürgerschaftswahl in einem Wahllokal im Stadtteil Vegesack hin.

Bremen - Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen haben in den ersten sechs Stunden nach Öffnung der Wahllokale etwas mehr Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen abgegeben als 2019. Um 14.00 Uhr lag die Beteiligung am Sonntag bei 34,3 Prozent, wie die Landeswahlleitung mitteilte. Bei der Wahl vor vier Jahren hatte der Wert 33,5 Prozent betragen.

Die Wahllokale sind noch bis 18.00 Uhr geöffnet. Briefwähler sind in den Zahlen noch nicht mit einberechnet, ihr Anteil ist dieses Jahr besonders hoch. 2019 lag die Wahlbeteiligung am Ende bei 64,1 Prozent, 2015 bei nur 50,2 Prozent.

Der Zweistädte-Staat mit Bremen und Bremerhaven wird bislang von einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken geführt. In Bremen wird alle vier Jahre das Landesparlament gewählt - anders als in den anderen Bundesländern, wo die Wahlperiode fünf Jahre beträgt.