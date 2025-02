Bis zum Mittag haben in Berlin bereits ein Drittel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Noch bis 18.00 Uhr haben die rund 2,4 Millionen wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger Zeit.

Wahlbeteiligung in Berlin zum Mittag bei 33 Prozent

In Berlin haben bis zum Mittag 33 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Berlin - In Berlin haben bis zum Mittag bereits 33 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei der vorherigen Bundestagswahl lag die Quote zu diesem Zeitpunkt demnach bei etwa 25,4 Prozent, teilte die Landeswahlleitung mit. Rund 2,4 Millionen Menschen sind in Berlin zur Wahl aufgerufen. Bis 18.00 Uhr haben sie noch dafür Zeit.

Die Wahlberechtigten können aus 18 Parteien auswählen, die mit einer eigenen Landesliste antreten. Außerdem stehen in den zwölf Berliner Wahlkreisen die Direktkandidaten zur Wahl. Etwa 36.600 Wahlhelfer sollen für einen möglichst reibungslosen Ablauf bei der Stimmabgabe und der anschließenden Auszählung sorgen.