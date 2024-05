Erfurt - Die Beteiligung an den Kommunalwahlen in Thüringen ist bis zum Nachmittag entgegen erster Meldungen doch niedriger als 2019 gewesen. Der Landeswahlleiter korrigierte die Zahl von 2019 am Sonntagabend. Demzufolge beteiligten sich damals bis 16.00 Uhr 48,5 Prozent. Zunächst war der Wert mit 39 Prozent angegeben worden. An diesem Sonntag lag die Wahlbeteiligung bis 16.00 Uhr bei 46,2 Prozent.