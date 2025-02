Nur noch etwas mehr als zwei Wochen bis zur Bundestagswahl: In Thüringen sollten alle Wahlbenachrichtigungen angekommen sein. Wer gegen das Wählerverzeichnis Einspruch erheben will, muss sich beeilen.

Erfurt - In Thüringen sollten alle potenziellen Wähler gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl eine Wahlbenachrichtigung bekommen haben. Das teilte das Büro des Landeswahlleiters in Erfurt mit. „Ist die Wahlbenachrichtigung bis heute noch nicht bei Ihnen eingetroffen, sollten Sie sich umgehend mit der Gemeindebehörde am Ort der Hauptwohnung in Verbindung setzen“, hieß es in der Mitteilung. Dort könne nachgeprüft werden, ob man im Wählerverzeichnis eingetragen ist. Einsprüche gegen das Verzeichnis seien bis spätestens Freitag einzulegen. Die Bundestagswahl ist am 23. Februar.