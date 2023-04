Berlin - CDU-Bundeschef Friedrich Merz hat die Wahl seines Parteifreundes Kai Wegner zum neuen Regierenden Bürgermeister von Berlin als wichtigen Schritt für die Hauptstadt begrüßt. „Nach mehr als 20 Jahren und seit zwei Stunden wird Berlin wieder von einem CDU-Bürgermeister regiert“, sagte Merz am Donnerstag bei einem „Zukunftskongress“ seiner Partei in Berlin unter dem Jubel der mehr als 1000 Gäste. „Herzlichen Glückwunsch Kai Wegner und dem neuen Berliner Senat.“ Er wünsche alles Gute und „viel Erfolg bei den großen Aufgaben, die auch in dieser Stadt in den nächsten Jahren zu bewältigen sein werden“, fügte Merz an.

Wegner war zuvor in einem mehrstündigen Wahlkrimi im Berliner Abgeordnetenhaus zum Regierenden Bürgermeister gewählt worden. Der 50-jährige bekam erst im dritten Wahlgang ausreichend Stimmen, um die Nachfolge von Franziska Giffey (SPD) anzutreten.