Ann-Sophie Bohm (l), (Grüne), Landessprecherin in Thüringen und Bernhard Stengele (Grüne), Umweltminister in Thüringen sprechen bei der Landesdelegiertenkonferenz des Thüringer Landesverbandes von Bündnis 90/Die Grünen.

Walldorf - Er gewann mit einem emotionalen Plädoyer für Klimaschutz und Zusammenhalt: Der Soziologiestudent und Bio-Imker Max Reschke ist neuer Parteichef der Thüringer Grünen. Der 27-Jährige wurde am Samstag auf einer Landesdelegiertenkonferenz in Walldorf bei Meiningen als Nachfolger von Bernhard Stengele gewählt, der seit Februar Energie- und Umweltminister in Thüringen ist. Reschke bildet nun mit Ann-Sophie Bohm, die seit einiger Zeit Landessprecherin ist, die Doppelspitze der Grünen, die in Thüringen Regierungspartei sind.

Der 27-Jährige setzte sich mit 62 Stimmen gegen Christina Prothmann aus Jena durch, für die 36 Delegierte votierten. Die 32 Jahre alte Sozialarbeiterin und Ortsteilbürgermeisterin in Jena hatte sich erst kurz vor der Abstimmung beworben. Reschke, der aus dem Weimarer Land stammt, gab seine Kandidatur einen Tag vor der Delegiertenkonferenz ab. Beide waren damit Überraschungskandidaten - bei Prothmann musste die Versammlungsleitung nach der richtigen Schreibweise ihres Namens fragen.

Lange galt der Bundeswehr-Offizier Matthias Kaiser aus Gotha als einziger Kandidat für das Amt als Parteichef. Er zog seine Bewerbung aber auf der Delegiertenkonferenz zurück. Er sei in den vergangenen Tagen zu der Erkenntnis gekommen, er sei der falsche Bewerber zu dieser Zeit, begründete der 44-Jährige seine Entscheidung. Er war vor seinem Eintritt bei den Grünen 2019 nach eigenen Angaben etwa zehn Jahre lang CDU-Mitglied.

Reschke will nach eigenen Angaben in diesem Jahr sein Studium abschließen. Seinen Lebensunterhalt verdiene er sich als Imker. Der 27-Jährige, der sich seit seiner Jugend bei den Grünen engagiert, sagte in seiner Bewerbungsrede, „wir müssen aufhören, uns nur um uns selbst zu kümmern“. Es gelte, um Themen zu streiten, „nicht mehr um Personen“. Er spielte damit indirekt auf das Personalkarussell der Grünen in der rot-rot-grünen Landesregierung an.

Dabei hatte Migrationsminister Dirk Adams sein Amt verloren - auf der Delegiertenkonferenz übte er Kritik am Agieren des Landesvorstandes. Bis heute fehle eine eindeutige Begründung, warum der Vorstand Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) aufgefordert habe, ihn als Minister zu entlassen, sagte Adams. „Es muss auf den Tisch kommen, was falsch war.“ Adams, der zeitweise auch Fraktionschef der Grünen im Thüringer Landtag war, mahnte einen fairen Umgang an: „Tut das nie mehr mit einem Menschen.“

Stengele plädierte in Walldorf für einen Landesfonds, um stärker als bisher in die Energiewende zu investieren. „Wir müssen Geld in die Hand nehmen, um der Klimakrise zu begegnen“, sagte der Umweltminister. Er sprach von einem „Transformationsfonds“, auf den sich die rot-rot-grüne Regierungskoalition in Thüringen bisher nicht einigen konnte. Es sei wichtig, dass der Staat Investitionen anschiebe, um mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu machen.

Auf der Delegiertenkonferenz wurde ein Antrag zurückgezogen, der Waffenlieferungen in Kriegsgebiete infrage stellte und diplomatischen Initiativen die Priorität geben wollte. Angenommen wurden schließlich ein Alternativantrag, der das Selbstverteidigungsrecht als Völkerrecht in den Mittelpunkt stellte.

Die Grünen sind seit 2014 Regierungspartei in Thüringen, seit 2020 in einer Minderheitskoalition mit den Linken und der SPD. Im kommenden Jahr soll in Thüringen ein neuer Landtag gewählt werden. In repräsentativen Umfragen liegen die Grünen, die rund 1400 Mitglieder haben, bisher zwischen fünf und sieben Prozent.