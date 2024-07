Zweitliga-Auftakt und Maschseefest: Am Wochenende dürfte es am Hauptbahnhof in Hannover voller werden als üblich. Die Bundespolizei trifft Vorkehrungen.

Waffenverbot an Hauptbahnhof in Hannover am Wochenende

Hannover - Am Hauptbahnhof in Hannover sind am kommenden Wochenende Waffen verboten. Eine entsprechende Allgemeinverfügung gelte von Freitagnachmittag (15.00 Uhr) bis Sonntag (24.00 Uhr), teilte die Bundespolizeidirektion in der Landeshauptstadt mit. Untersagt ist demnach das Mitführen von gefährlichen Werkzeugen, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß-, und Stichwaffen sowie Messern aller Art.

Mit dem Verbot will die Bundespolizei auf ein erwartetes hohes Reiseaufkommen reagieren. Es beginnt die neue Fußballsaison in der 2. Bundesliga, bei der Hannover 96 am Samstag zu Hause auf Jahn Regensburg trifft. Außerdem steht das erste Wochenende des Maschseefestes an.

Es sei nicht auszuschließen, dass sich im Bahnhof und in Zügen aus anfänglichen Streitigkeiten Körperverletzungsdelikte entwickeln könnten, teilten die Beamten mit. „Wir werden die Allgemeinverfügung konsequent durchsetzen, um für die Sicherheit aller Bahnbenutzer zu sorgen“, sagte Michael Schuol, Präsident der Bundespolizeidirektion.

Wer sich den Verboten widersetzt, dem droht laut der Bundespolizei ein Platzverweis, ein Bahnhofsverbot oder auch ein Beförderungsausschluss. Bei uneinsichtigen Personen sei auch ein Zwangsgeld möglich, teilten die Beamten mit.