Braunschweig - Eintracht Braunschweig muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga für mehrere Wochen auf seinen Abwehrspieler Jan-Hendrik Marx verzichten. Der 28-Jährige zog sich im Training eine Muskelverletzung in der rechten Wade zu, gab der Club am Freitag vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) bekannt. Marx ist auf der rechten Außenposition zuletzt vom Braunschweiger Neuzugang Marvin Rittmüller verdrängt worden. Gegen Magdeburg will der Tabellen-16. am Sonntag seinen vierten Sieg in Serie schaffen.