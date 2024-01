In der ersten Saisonhälfte wurde Rani Khedira bei Union lange schmerzlich vermisst. Jetzt ist er wieder an der Wade verletzt.

Berlin - Der 1. FC Union Berlin muss wegen einer Wadenverletzung vorerst auf Mittelfeldstabilisator Rani Khedira verzichten. Untersuchungen hätten ergeben, dass der 29-Jährige eine Mannschaftstrainingspause einlegen müsse, teilten der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist am Donnerstagabend mit. Über die Dauer der Pause machte Union wie üblich keine Angaben.

Khedira hatte sich am Mittwoch im Training bei einem Zweikampf an der linken Wade verletzt und die Einheit abgebrochen. Im Sommer hatte er sich im Pokalspiel beim FC-Astoria Walldorf an der anderen Wade verletzt und war wochenlang ausgefallen. Union stürzte ohne seinen Organisator in eine tiefe Krise.

Am 13. Januar geht es für den Tabellen-15. in der Bundesliga beim SC Freiburg wieder um Punkte gegen den Abstieg (15.30 Uhr/Sky). Auch danach müssen die Berliner zweimal auswärts ran: In Mainz und im Nachholspiel beim FC Bayern München (24. Januar).