Baden-Baden - Er war der Star des Karnevals und bleibt Spitzenreiter: Der oberbayerische Musiker Oimara verteidigt mit seinem Partyhit „Wackelkontakt“ Platz eins der Charts. Der Song um Licht, Strom und Lampen war besonders im Karneval und beim Après-Ski allgegenwärtig und ist nun schon die siebte Woche in den offiziellen deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Laut GfK setzen sich die nun aktuellen Charts zu fast einem Fünftel aus Karnevals-, Schlager- und Stimmungslieder zusammen. Grund dafür ist der Auswertungszeitraum: Die Karnevalssaison endete erst am Mittwoch.

Oimara ist ein bairischer Begriff und steht für Almerer: der von der Alm kommt. „Wackelkontakt“ ist eine Mischung aus bayerischer Mundart mit Bläsern und 90er-Jahre-Techno.

Auf Platz zwei liegt in dieser Woche der Musiker Zartmann mit „Tau mich auf“. Die Musikerin Ayliva rutschte mit ihrem neuen Song „Wie?“ auf den dritten Rang ab.

Das Geschwister-Duo Abor & Tynna stiegt mit „Baller“, dem deutschen Beitrag zum Eurovision Song Contest (ESC), auf Rang 13 ein. Damit ist der Elektropop-Song jetzt schon höher in den Charts, als Vorjahres-ESC-Kandidat Isaak mit „Always On The Run“ je platziert war. Der Song schaffte es bis auf Rang 22.

In den Album-Charts steigt das Metal-Projekt Avantasia von Tobias Sammet mit „Here Be Dragons“ direkt auf Platz eins ein. Dahinter liegt mit Lisa ein weiterer Neueinsteiger: Mit „Alter Ego“ sichert sich die Thailänderin die Zwei vor der Metalcore-Band Architects mit „The Sky, The Earth & All Between“ auf Rang drei.