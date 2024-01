Dresden/Rietschen - Der Wolf stößt als Studienobjekt in Sachsen auf wachsendes Interesse. Wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Freitag in Dresden mitteilte, nahmen im vergangenen Jahr knapp 5800 Menschen an Veranstaltungen zu diesem Thema in Regie der Umweltbildungsstelle Wolf in Rietschen (Landkreis Görlitz) teil. Das seien rund 1000 Menschen mehr gewesen als im Jahr zuvor.

Die Bildungsstelle ist Teil des sächsischen Wolfsmanagements. Neben Vorträgen, Seminaren und Workshops bietet sie ganzjährig Exkursionen ins Wolfsgebiet an und betreut Infostände. Hauptzielgruppe sind vor allem junge Menschen. In diesem Jahr soll das Angebot ausgebaut werden. Im Monitoringjahr 2022/2023 konnten in Sachsen 44 Territorien nachgewiesen werden, die von Wölfen besiedelt waren. Darin wurden 38 Rudel, vier Paare und zwei Einzeltiere registriert.