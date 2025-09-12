Unbekannte Täter brechen im Landkreis Gotha in eine Firma ein. Ein Wachhund auf dem Gelände wird bei der Tat verletzt und stirbt kurz danach.

Ohrdruf - Bei einem Einbruch in eine Metallrecyclingfirma in Ohrdruf (Landkreis Gotha) ist ein Wachhund tödlich verletzt worden. Die Täter stahlen in der Nacht Buntmetall-Kabelstränge im Wert von mehreren Tausend Euro, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Schäferhund von einem der Täter verletzt wurde.

Das Tier verließ laut Polizei nach der Tat das Gelände - mutmaßlich durch eine Öffnung im Zaun - und lief an der Bundesstraße 247 umher, bevor es seinen Verletzungen erlag. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum Einbruch und zu dem Wachhund.