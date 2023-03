Ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn steht an einem Bahnhof.

Dresden - Zusätzlich zum geplanten Deutschlandticket hat der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) in Sachsen Zusatztickets angekündigt. Das bundesweit nutzbare Deutschlandticket für Busse und Bahnen sowie die Zusatztickets sollen im Mai kommen und seien voraussichtlich ab dem 3. April erhältlich, teilte der VVO am Dienstag in Dresden mit. Zuvor müssen noch Bundestag und Bundesrat darüber abstimmen.

Neben dem Deutschlandticket für 49 Euro im Monat wird der VVO etwa ein Zusatzticket zur Mitnahme von einem Fahrrad oder Hund und Personen für 10 Euro pro Monat anbieten. „Wer häufig die MOBI-Dienste, wie etwa die Leihfahrräder in Dresden, nutzt, kann dies ebenfalls über ein Zusatzticket gleich mitbuchen“, sagte der Vorstand der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), Andreas Hemmersbach. Zudem soll es ein weiteres Zusatzticket für den Fernverkehr zwischen Dresden und Riesa geben. Für 44,20 Euro im Monat könnten Pendler auf dieser Strecke dann auch die ICE- und IC-Züge nutzen. Diese können mit dem 49-Euro-Ticket allein nicht genutzt werden.

Die Tickets im VVO seien bei den DVB, der DB Regio, beim Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebierge (RVSOE), der Regionalbus Oberlausitz (RBO) sowie der Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda (VGH) erhältlich. Die Bestellung könnten online über die Abo-Portale der jeweiligen Unternehmen beziehungsweise in den jeweiligen Apps getätigt werden. Die Ausgabe erfolge per App oder über die bereits bekannten Chipkarten. Die bisherigen Abo-Angebote soll es unabhängig vom Deutschlandticket auch in Zukunft geben.

Das Deutschlandticket ist ein monatlich kündbares Abo und ist personengebunden - kann also nicht an andere Fahrgäste weitergegeben werden. Die Vorbestellung ist bereits seit dem vergangenen Freitag bei der DVB möglich. Bund und Länder wollen das Deutschlandticket mit jährlich drei Milliarden Euro finanzieren.