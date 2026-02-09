Heute beginnt der Vorverkauf für die Berlinale - und manche Kinokarten sind dann schnell weg. Was man noch versuchen kann, wenn ein Film schon ausgebucht ist.

Berlin - Ab heute gibt es Tickets für die Berlinale. Der Vorverkauf beginnt um 10.00 Uhr - dann können online die ersten Kinokarten gekauft werden. Freigeschaltet werden die Tickets jeweils drei Tage im Voraus - man kann heute also Tickets für Donnerstag buchen.

Zum Verkaufsbeginn sind auch schon Tickets für den Publikumstag am 22. Februar erhältlich. Zum Abschluss des Festivals werden sonntags traditionell nochmal viele Filme gezeigt. Auch Karten für Vorführungen in der Uber Music Hall werden bereits heute freigeschaltet.

Die Berlinale beginnt am Donnerstag (12. Februar) und ist eines der größten Filmfestivals der Welt. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 330.000 Tickets verkauft. Eröffnet wird das Festival mit der romantischen Komödie „No Good Men“ über eine Kamerafrau in Afghanistan.

Was man zur Ticketbuchung braucht

Wer online ein Ticket buchen will, braucht einen Eventim-Account, den man laut Festival auch während des Bestellvorgangs anlegen kann. Gekaufte Tickets werden dann an die hinterlegte Mailadresse geschickt. Bezahlt wird mit Kreditkarte oder den Bezahldiensten PayPal, Wero, Apple Pay oder Google Pay.

Pro Person und Vorstellung können maximal zwei Tickets gekauft werden, bei Vorführungen der Reihe Generation bis zu fünf Karten. „Einen Vor-Ort-Verkauf von Tickets bieten Theaterkassen an, die an das Eventim-Vorverkaufsnetz angeschlossen sind“, heißt es auf der Internetseite der Berlinale.

Was die Tickets diesmal kosten

Grundsätzlich kosten Karten 15 Euro, etwas teurer sind die Vorstellungen im Berlinale-Palast und die Premieren der Reihe Berlinale Special Gala in der Uber Music Hall und im Zoo Palast mit 20 Euro. Am Publikumstag kosten alle Vorstellungen 11 Euro. Vorführungen der Reihe Generation kosten generell 9 Euro. Es gibt auch ermäßigte Tickets.

Die Berlinale will zudem mehr junge Erwachsene für das Festival gewinnen: 18- bis 25-Jährige zahlen für ausgewählte Filme nur jeweils 6 Euro. Für das kuratierte „Cine25“-Ticket musste man sich allerdings vorab registrieren.

Falls Vorstellungen schon ausverkauft sind

Tickets sind für einige Filme oft innerhalb von Minuten weg. Und wie sagen manche auch? Tickets für die Berlinale bekommt man schon - nur vielleicht nicht immer für den Film, den man vorher ins Auge gefasst hatte. Das Filmfestival hat da allerdings noch einen Tipp.

Sollten Vorstellungen ausverkauft sein, wird dazu geraten, wiederholt den Ticketshop online zu besuchen - „insbesondere in der Stunde vor Vorstellungsbeginn“. „Da für als ausverkauft markierte Vorstellungen gelegentlich weitere Tickets zur Verfügung gestellt werden können.“

Regisseur Wim Wenders („Perfect Days“, „Paris, Texas“) leitet in diesem Jahr die Internationale Jury, die über die Auszeichnungen im Wettbewerb entscheidet. Insgesamt 22 Filme konkurrieren diesmal um den Goldenen Bären.

Der Goldene Ehrenbär geht in diesem Jahr an die Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh („Wicked“, „Everything Everywhere All at Once“). Komponist Max Richter wird mit der Berlinale Kamera geehrt.