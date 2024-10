Die Austrittswelle bei der Grünen Jugend dauert an. Auch große Teile des Vorstands in Sachsen-Anhalt erklärten ihren Austritt. Die Grünen-Chefin ist dennoch optimistisch.

Magdeburg - Wie in mehreren anderen Bundesländern hat auch ein großer Teil des Vorstands der Grünen Jugend in Sachsen-Anhalt seinen Rücktritt und den Austritt aus der Partei erklärt. Der Landesvorstand der Partei sei mit vielen Mitgliedern der Grünen Jugend im Gespräch, die sagten, dass sie bleiben wollten, teilte die Co-Vorsitzende der Partei, Madeleine Linke, auf Anfrage mit.

Ein neuer Vorstand der Nachwuchsorganisation solle in den nächsten zwei bis sechs Wochen gewählt werden. Etwa 80 Prozent der Vorstandsmitglieder seien ausgetreten, sagte Linke. Zuerst hatte die „Magdeburger Volksstimme“ berichtet. Der Schritt sei bereits vor dem Austritt des Bundesvorstands der Grünen Jugend erfolgt.

Dieser hatte vergangene Woche geschlossen den Parteiaustritt angekündigt. Als Grund wurden unterschiedliche inhaltliche und strategische Vorstellungen von Politik genannt. Die zehn Vorstandsmitglieder kündigten an, einen neuen, dezidiert linken, Jugendverband gründen zu wollen. Auch in anderen Bundesländern erklärten Vorstandsmitglieder der Grünen Jugend ihre Parteiaustritte, etwa in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Rheinland-Pfalz.