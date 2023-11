Hannover - Zum Start der ersten Weihnachtsmärkte in Niedersachsen warnt das Landeskriminalamt Besucherinnen und Besucher vor Taschendieben. Weihnachtsmärkte zögen große Menschenmassen an, teilte die Behörde am Montag in Hannover mit. Diese seien für Taschendiebe attraktiv. „Denn das Gedränge zwischen den Marktständen bietet gute Gelegenheiten unbemerkt zuzuschlagen und anschließend schnell zu verschwinden.“ Die Beamten empfehlen daher Besucherinnen und Besuchern, sich vorab über Tricks von Taschendieben zu informieren. Die Diebe seien oft in Gruppen unterwegs und würden sich etwa als „Anrempler“ oder falsche Touristen tarnen, hieß es.

Zum Schutz vor Taschendieben rät das Landeskriminalamt unter anderem, nur so viel Geld und Zahlungskarten mitzunehmen wie nötig. Wertsachen sollten am besten in verschiedenen Innentaschen aufbewahrt werden, die verschlossen sind.

Der Großteil der zuletzt fast 100.000 Fälle von Taschendiebstahl in Deutschland 2022 blieb laut der Polizei unaufgeklärt. In Niedersachsen und Bremen starten viele Weihnachtsmärkte in dieser Woche. Einige Märkte haben bereits geöffnet.