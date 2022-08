vorsicht im meer Giftfisch in Nord- und Ostsee! Das Petermännchen treibt an deutschen Küsten sein Unwesen

Urlaubszeit ist auch Badezeit. Viele Menschen nutzen die Sommerzeit, um am Strand auszuspannen - so etwa an der Nord- und Ostseeküste oder am Mittelmeer in südlichen Ländern. Doch Strandurlauber sollten beim Sprung ins kühle Nass vorsichtig sein. Denn das Petermännchen treibt derzeit wieder sein Unwesen.