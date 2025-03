Potsdam - Wenn das mal kein Vorgeschmack auf den Frühling ist: Kalendarisch beginnt er zwar erst am 20. März, doch schon am Wochenende locken Temperaturen bis um die 20 Grad in Brandenburg viele Menschen ins Freie.

Die Natur zeigt die ersten bunten Frühlingsboten wie Krokusse, Gänseblümchen aber auch Leberblümchen. Bootsverleiher starteten schon in die Wassersportsaison.

Es bleibt auch zum Wochenstart mild

Das Vorfrühlingswetter bleibt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vorerst sonnig und mild. Allerdings kann es in den Nächten noch Frost geben. Auch zum Start in die neue Woche soll es heiter und trocken bleiben. Die Höchstwerte gibt der DWD am Montag mit 12 bis 17 Grad an.

Schattenseiten des Wetters können Allergiker zu spüren bekommen, die auf die Pollenbelastung etwa durch Hasel und Erle reagieren. Zudem steigt bei zunehmender Trockenheit die Waldbrandgefahr in Brandenburgs Wäldern.

Für viele Tiere geht die Winterpause vorbei: Die Wanderung von Kröten und Fröschen ist im Gang. Kraniche kehrten aus dem Süden zurück nach Deutschland. Landwirte haben mit der Vorbereitung auf den Feldern begonnen.

Frühlingszeit ist Ausflugszeit

Mit den frühlingshaften Temperaturen beginnt auch die Ausflugszeit. Ranger bieten wieder Führungen in den Naturparks an. Die Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten startet offiziell am 1. April in die Saison. Dann öffnen einige Häuser, die in der Winterpause waren, wieder. Der weltberühmte Park Sanssouci in Potsdam zum Beispiel ist aber nach wie vor geöffnet. Dort sprießen reichlich violette und gelbe Krokusse.

Auch der Fährbetrieb zur Berliner Pfaueninsel ist seit März wieder aufgenommen. Das weiße Schloss dort soll laut Stiftung nach jahrelanger Sanierung im Mai wieder öffnen.