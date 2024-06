Uelzen/Hannover - Vor dem Wohnhaus des AfD-Landtagsabgeordneten Peer Lilienthal im Landkreis Uelzen ist es zu einem Zwischenfall mit einer Personengruppe gekommen. Am vergangenen Samstag waren 20 bis 30 überwiegend vermummte Menschen mit einem Reisebus am Haus des Politikers und haben auch Flugblätter in umliegende Briefkästen geworfen, wie eine Sprecherin des Innenministeriums am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte die „Braunschweiger Zeitung“ darüber berichtet.

Ein Ermittlungsverfahren wurde laut Ministeriumssprecherin wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung eingeleitet. Die Anzeige befinde sich derzeit in Bearbeitung.

Die AfD-Landtagsfraktion bestätigte, dass es zu einem Vorfall kam, der sich gegen Lilienthal richtete. Er sei zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause gewesen und habe am Sonntag Anzeige erstattet. Laut der Polizei in Lüneburg gab es Verletzte: Eine Einwohnerin und eine Person aus der Gruppe.

Die AfD-Landtagsfraktion sendete nach dem Vorfall einen Brief an Innenministerin Daniela Behrens (SPD). Der Vorfall stelle eine neue Eskalationsstufe dar, hieß es darin. Der Brief liegt der dpa vor. Das Innenministerium bestätigte den Eingang des Schreibens.

„Gleich ob eine Abgeordnete der Grünen in Göttingen attackiert wird oder ein AfD-Abgeordneter und seine Familie terrorisiert werden - diese Eskalationsspirale muss durchbrochen werden“, forderte AfD-Fraktionsvorsitzender Klaus Wichmann laut Mitteilung. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Göttinger Innenstadt war die niedersächsische Landtagsabgeordnete Marie Kollenrott (Grüne) Ende Mai attackiert und leicht verletzt worden.