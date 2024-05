Fraureuth - Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Zwickau schwer verletzt worden. Der 27-Jährige war am Mittwochvormittag mit seiner Maschine in Fraureuth unterwegs, als eine Frau mit ihrem Wagen auf die Straße einbiegen wollte, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Offenbar habe sie den Motorradfahrer übersehen. Er bremste noch, stürzte aber und rutschte mit seiner Maschine mit solcher Wucht gegen das Auto, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.