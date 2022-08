Vorerst keine größeren Schäden nach Regen und Gewitter

Berlin - Nach schweren Regenfällen und Gewittern in Berlin sind größere Schäden etwa durch vollgelaufene Keller weitgehend ausgeblieben. „Derzeit sind unsere Einsatzkräfte vor allem auf Erkundungsfahrten unterwegs“, sagte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage am Freitagnachmittag. Dabei gehen sie Hinweisen und Alarmierungen nach, ohne dass sich daraus immer ein Einsatz ergebe. Die Feuerwehr warnte über Twitter dennoch weiter vor schweren Gewittern und heftigem Starkregen in der Hauptstadt. Sie rief die Bevölkerung dazu auf, im Haus zu bleiben, Balkone freizuräumen und Netzstecker von Fernsehgeräten zu ziehen.