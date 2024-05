Suhl - Im Prozess wegen des tödlichen Unfalls auf der Oberhofer Rennrodelbahn werden am Dienstag (9.00 Uhr) die Plädoyers erwartet. Vor dem Amtsgericht Suhl muss sich eine ehrenamtliche Helferin verantworten, die an dem Unglücksabend als Vereinsmitglied den Start der sogenannten Ice-Tubes betreute. Ende Februar vergangenen Jahres war im Zielbereich des Eiskanals ein Gästebob gegen einen Doppel-Schlauchring geprallt, weil sich beide Gefährte zeitgleich in der Eisrinne befanden.

Dabei starb ein 45-Jähriger, der in dem Ice-Tube saß, seine 41-Jahre alte Lebensgefährtin erlitt schwere Verletzungen. Auf einem zum Prozessauftakt gezeigten Video vom Start des Doppel-Schlauchrings war zu sehen, dass dieser bei Rot in den Eiskanal geschoben wurde. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vor. Die 47-Jährige nahm nach eigenen Worten an, die Startfreigabe erhalten zu haben. Voraussichtlich wird am Dienstag auch ein Urteil gesprochen.