Vor Pokal-Auftakt in Berlin: Augsburg will Wiedergutmachung

Augsburg/Berlin - Nach der Erstrunden-Blamage in der vorigen Saison will der FC Augsburg im DFB-Pokal Wiedergutmachung betreiben. Trainer Jess Thorup kündigte vor dem Pflichtspielauftakt am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) beim Fußball-Viertligisten Viktoria Berlin an: „Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns auch im Pokal zeigen.“ Der Däne hatte die Schwaben während der vorigen Saison übernommen, beim 0:2 in der ersten Pokalrunde bei der SpVgg Unterhaching saß er noch nicht auf der FCA-Bank. Er steht vor dem DFB-Pokal-Debüt.

Thorup sagte, dass ihm Pokalwettbewerbe viel bedeuten und machte gleich eine forsche Andeutung: „Für mich geht es darum, so lange wie möglich im Pokal dabei zu sein. Wer weiß: Wir gehen ja jetzt nach Berlin - und hoffentlich kommen wir später dahin zurück.“ Im Berliner Olympiastadion steigt am 24. Mai 2025 traditionell das Finale des DFB-Pokals.

Auch Wechselkandidaten in Berlin dabei

Der Trainer kündigte an, dass er bis auf die verletzten Finn Dahmen und Robert Gumny alle Akteure zur Verfügung hat und mit in die Hauptstadt nehmen will. Darunter seien auch Neuzugang Marius Wolf, der zwar noch etwas Trainingsrückstand habe, sich aber gut fühle. Der zuletzt angeschlagene Kristijan Jakic sei ebenfalls dabei.

Und auch wechselwillige Akteure wie Felix Uduokhai, Ruben Vargas oder Niklas Dorsch plane der Coach für Berlin ein. „Alle drei sind dabei und verfügbar. Es geht darum, die bestmögliche Mannschaft auf den Platz zu stellen“, unterstrich Trainer Thorup.