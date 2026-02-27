Hiroki Ito wird dem FC Bayern München vorerst nicht zur Verfügung stehen - wieder einmal. Diesmal plagt den japanischen Defensivmann eine Oberschenkelverletzung.

München - Der FC Bayern München muss vorerst erneut auf Abwehrspieler Hiroki Ito verzichten. Der Japaner hat einen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel erlitten, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister einen Tag vor dem Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) mitteilte.

Ito hatte seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zu den Bayern im Sommer 2024 schon mehrfach mit Verletzungen zu kämpfen. In der laufenden Saison bestritt der 26-Jährige bislang 15 Pflichtspiele für die Münchner - zehn davon in der Liga, gerade mal drei in der Champions League.