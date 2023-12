Cottbus - Vor der Inbetriebnahme des neuen Bahnwerks in Cottbus ist zum Praxistest erstmals ein ICE in die Halle eingefahren. Noch musste der Probezug per Diesellok in das Werk geschoben werden, wie die Bahn am Mittwoch mitteilte. Zuvor berichtete der RBB darüber. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, werden praktische Tests gemacht und Messeinrichtungen überprüft. Künftig fahren die rund 400 Meter langen ICE aus eigener Kraft in die Halle.

Das neue ICE-Instandhaltungswerk in Cottbus wird am 11. Januar feierlich in Betrieb genommen. Dort soll die gesamte Flotte des ICE 4 gewartet werden, somit laut Bahn 137 Züge. Das Unternehmen spricht von schwerer Instandhaltung oder einer Art großen Inspektion, die in der zweigleisigen Halle künftig gemacht wird.