Berlin (dpa) – - Hertha BSC will nach dem besiegelten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga schnell die Weichen für die kommende Saison im Unterhaus stellen. „Mit dem heutigen Tag geht nicht nur Planung, sondern auch die Umsetzung los, die wir in den letzten Tagen und Wochen bereits vorbereitet haben“, sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber am Sonntag im „Doppelpass“ von Sport1. Hertha verabschiedet sich am kommenden Samstag mit dem Gastspiel beim VfL Wolfsburg aus der Bundesliga.

Angesichts der finanziellen Schieflage sieht der 43-Jährige die eigene Akademie als ein notwendiges Fundament für den Neuaufbau an. Aber auch aus dem aktuellen Kader sollen Spieler, deren Verträge auch für die zweite Liga gelten, gehalten werden. „Wir werden mit jedem einzelnen Spieler sprechen, denn man kann nicht mit elf Jugendspielern auflaufen. Der Mix ist wichtig“, sagte Weber.

Ob Pal Dardai auch als Cheftrainer im Unterhaus fungiert, ließ Weber weiter offen. Herthas Rekordspieler hat ab Sommer einen Vertrag in der Nachwuchsakademie, gab sich nach dem 1:1 gegen den VfL Bochum am Samstagabend aber offen für einen Verbleib als Chefcoach. „Pal wird in jedem Fall im Verein bleiben und wir werden nach dem letzten Spieltag verkünden, wie es weitergeht.“

Weber forderte dabei „Demut“ im Verein ein: „Wir müssen solide von unten aufbauen als zu groß denken.“ Nach der Enttäuschung mit dem Abstieg sollen Spieler und Verantwortliche aber den Frust schnell beiseitelegen und auf die zweite Liga schauen, deren Saison bereits am 28. Juli startet. „Jetzt müssen die Köpfe hochgehen“, sagte der Sportdirektor.