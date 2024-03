Berlin - Eine Frau ist bei einem Unfall in Berlin-Reinickendorf von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wollte die Fußgängerin die Straße überqueren, als der Laster am Morgen von der Wittestraße nach links in die Holzhauser Straße abbiegen wollte. Die Frau sei so schwer verletzt worden, dass sie noch am Unfallort gestorben sei. Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ berichtet. Wie es konkret zu dem Vorfall kam, müsse noch ermittelt werden, hieß es. Am Unfallort würden Spuren gesichert und der Verkehr umgeleitet.

Laut Polizei ist es in diesem Jahr der erste Unfall mit einem abbiegenden Lastwagen, bei dem ein Mensch gestorben ist. Insgesamt sind nach den Angaben bislang sieben Menschen nach Unfällen im Straßenverkehr gestorben. Davon seien vier zu Fuß unterwegs gewesen.