Magdeburg - Nach einem frostigen Wochenstart wird es in Sachsen-Anhalt im Verlauf der Woche freundlicher. Am Morgen ist noch stellenweise leichter Frost bis -2 Grad möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Laufe des Tages bleibt es trocken. Bei zunehmend heiterem bis wolkigem Himmel steigen die Temperaturen auf bis zu 14 Grad.

In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen wieder auf 2 bis -2 Grad, in Bodennähe kann es erneut Frost geben. Am Dienstag geht es wolkig mit heiteren Abschnitten weiter. Die Höchstwerte erreichen 12 bis 15 Grad. Am Mittwoch steigen die Temperaturen auf 14 bis 16 Grad.