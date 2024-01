Hannover - Eine Frau ist mit Kopfverletzungen in einem Parkhaus in Hannover gefunden worden und wenig später in einem Krankenhaus gestorben. Die Polizei vermutet, dass die 68-Jährige am Donnerstag durch ein Auto verletzt worden war. Die Spuren ihrer Verletzungen deuten demnach darauf hin.

Die Feuerwehr meldete am Mittag eine hilflose Verletzte im Parkhaus, wie es weiter hieß. Einsatzkräfte reanimierten die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Dort konnten die Ärzte nichts mehr für sie tun. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung und sucht nach Zeugen.