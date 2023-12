Oderwitz - Ein Autofahrer ist im Landkreis Görlitz bei einem Unfall gestorben. Der 80-Jährige sei aus bislang unbekannter Ursache zwischen Oderwitz und Großhennersdorf mit seinem Auto von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der Wagen des Mannes habe sich daraufhin überschlagen, hieß es weiter. Der 80-Jährige starb am Sonntagabend am Unfallort an seinen Verletzungen.