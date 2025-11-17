In Barnim kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto prallt gegen einen Radfahrer - für den 68-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Eberswalde - Bei einem Unfall in Eberswalde (Landkreis Barnim) ist ein 68-jähriger Radfahrer gestorben. Der Mann war am Morgen von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch am Unfallort.

Der 61-jährige Fahrer des Autos erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Zur Unfallursache gab es zunächst keine Informationen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.