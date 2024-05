Trebbin - Ein 53-jähriger Fahrradfahrer ist in Trebbin (Teltow-Fläming) bisherigen Erkenntnissen zufolge auf dem Radweg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Autofahrer sei nach dem Unfall am Dienstagmorgen geflohen, später aber auf dem Polizeirevier in Zossen erschienen, teilte die Polizeidirektion West am Abend mit. Der 30-Jährige wurde vorübergehend festgenommen, zudem wurde sein Führerschein eingezogen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand erfasste das Auto den Radfahrer von hinten, als dieser auf dem Fahrradstreifen auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Der 53-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Sowohl das Fahrrad als auch der Pkw wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem Unfall kam. Der Autofahrer kam auf Weisung der Staatsanwaltschaft schließlich wieder auf freien Fuß.