„Deutschland-Ticket“ steht in einem Zug auf dem Display.

Bremen - Mit dem Auslaufen der Corona-Pandemie haben in Bremen und dem Umland wieder deutlich mehr Fahrgäste den öffentlichen Nahverkehr genutzt. Im vergangenen Jahr wurden 150,6 Millionen Passagiere gezählt, wie der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) am Donnerstag mitteilte. Die Zahl liege um gut ein Viertel höher als im Corona-Jahr 2021, aber immer noch um 14 Prozent unter dem Jahr 2019 (175,4 Millionen Fahrgäste). Doch als es im Sommer 2022 das 9-Euro-Ticket gab, seien Busse und Bahnen so voll gewesen wie vor der Pandemie, sagte VBN-Geschäftsführer Rainer Counen.

Seinen Angaben nach ist auch der Nachfolger, das 49 Euro teure Deutschlandticket, gefragt. Im Mai seien im VBN-Bereich 40.000 Deutschlandtickets verkauft worden, im Juni 50.0000 Tickets. Dafür seien Kunden aus anderen Abonnements ausgestiegen. Unter dem Strich gebe es aber 23.000 Kunden für Zeittickets mehr.

Dem Verbund gehören 29 Verkehrsunternehmen in Bremen, Bremerhaven, Oldenburg, Delmenhorst und den angrenzenden Landkreisen an mit einem Einzugsgebiet von zwei Millionen Menschen. Gerade in den ländlichen Randzonen des VBN-Gebiets könnten Kunden durch das Deutschland-Ticket etwa 170 Euro im Monat sparen.

Der ÖPNV in dem Gebiet solle weiter ausgebaut werden, sagte Christof Herr, Geschäftsführer des Zweckverbands der beteiligten Kommunen (ZVBN). Haupthindernis sei neben der Finanzierung das Fehlen von Personal. Die Verkehrsbetriebe stellten ihre Flotten auf alternative Antriebe um - allerdings jeder mit eigenem Konzept, sagte Herr. So setze Bremerhaven auf Wasserstoff-Busse, Bremen auf Elektrobusse, Oldenburg betreibe die größte Flotte von Biogas-Bussen.