Erfurt/Bad Köstritz - Schlösser, Maschinentechnik, Grenzanlagen: Der Tag des offenen Denkmals hat in Thüringen Schaulustige in Scharen angelockt. Sie konnten hinter die Kulissen von 400 Denkmälern schauen, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mitteilte. Dabei spielte auch das schöne Sommerwetter mit. Viele Menschen nutzten die Gelegenheit zu einem Radausflug oder einer Wandertour zu historischen Bauten oder technischen Denkmälern. Sie bekamen teilweise Schätze zu sehen, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Vielerorts wurden Sonderführungen geboten oder Ausstellungen eröffnet.

In Bad Köstritz (Landkreis Greiz) etwa bot der Denkmaltag Gelegenheit, das historische Maschinenhaus der dortigen Schwarzbierbrauerei zu besichtigen. Bereits kurz bevor sich die Tür erstmals öffnete, standen die Neugierigen Schlange. In Unterwellenborn (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) waren Führungen auf dem Gelände des ehemaligen Stahlwerks Maxhütte gefragt. Etwa 250 Interessierte nutzten die Gelegenheit, sich die zwischen 1921 und 1928 errichtete Gasmaschinenzentrale des Werks anzuschauen, wie Hartwig Bärnt, Vorsitzender des Vereins Kulturpalast Unterwellenborn, sagte.

In der Gedenkstätte Point Alpha an der thüringisch-hessischen Landesgrenze konnten die Besucher zu einem Beobachtungsturm wandern, den die DDR-Grenztruppen in den Jahrzehnten der deutschen Teilung nutzten. In Erfurt stand der Denkmaltag im Zeichen der Bewerbung der Stadt um den Unesco-Welterbestatus für ihr jüdisch-mittelalterliches Erbe. Parallel begann am Sonntag in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad die Tagung des zuständigen Unesco-Komitees, das darüber entscheidet, welche Stätten künftig auf die Welterbe-Liste kommen.

In Thüringen sind nach Angaben des Landesamtes für Denkmalpflege 45 überregional, landesweit oder lokal bedeutsame Kulturdenkmale in ihrem Bestand bedroht. Bundesweit waren am Denkmaltag rund 5500 Denkmäler zur Besichtigung geöffnet.