Berlin - Das Liebesleben von US-Popstar Taylor Swift war lange Zeit turbulent, doch mit Travis Kelce scheint die Sängerin ihr großes Glück gefunden zu haben. Seit knapp einem Jahr ist der American-Football-Spieler an der Seite der 34-Jährigen. Kelce spielt für die Kansas City Chiefs in der National Football League, gewann mit dem Team drei Superbowls. Nach dem Sieg im Februar gingen die Knutsch-Bilder des Paares um die Welt.

Die Geschichte der beiden begann - zumindest in der Öffentlichkeit - im Sommer 2023. Kelce besuchte ein Konzert von Swift im Heimstadion seiner Mannschaft in Kansas. In seinem Podcast erzählte er später, dass er versucht habe, Swift ein Freundschaftsarmband mit seiner Handynummer zu geben. Nach dem missglückten Kennenlern-Versuch wollte der 34-Jährige sein Privatleben zunächst nicht weiter kommentieren.

Küsse nach Swifts Show in Buenos Aires

Doch spätestens als Swift dann Ende September 2023 bei einem NFL-Spiel von Kelce zusammen mit seiner Mutter in der Familienloge saß, witterten nicht nur Fans die große Lovestory. Ein erstes öffentliches Foto der beiden gab es dann im Oktober händchenhaltend in New York City, nach getrennten Auftritten in einer US-Show.

Der Rest ist inzwischen amerikanische Musik-Football-Geschichte. Es folgten weitere Swift Besuche bei Spielen der Kansas City Chiefs und Kelces Abstecher in das VIP-Zelt ihrer „Eras Tour“ im argentinischen Buenos Aires. Nach der Show fielen sich beide dort in die Arme und küssten sich.

Kelce mit Swift auf der Bühne

Spätestens danach gab es keine Zweifel mehr am Beziehungsstaus von Swift und Kelce. Es folgten weitere gegenseitige Besuche bei Konzerten und im Football-Stadion, gemeinsame Urlaube und öffentliche Auftritte, durch die das Paar ihre Fans immer wieder verzückt. Den Paparazzi entging kaum ein Turteln der beiden. Mittlerweile gibt es medial und von Fans immer wieder Gerüchte um eine mögliche Verlobung und Nachwuchs.

Zumindest am Arbeitsort seiner Liebsten, auf der Bühne, hatte Kelce zuletzt seinen ersten Auftritt. Bei einem von Swifts Auftritten in London war der NFL-Star Teil der Choreographie. Beim Song „I Can Do It With a Broken Heart“ trug er seine Partnerin in Smoking und Zylinder von einem Bühnenbild zum anderen. In seinem Podcast erzählte er später, dass der Auftritt seine Idee gewesen sei.

Swifts Liste der Ex-Lover ist lang

Auch bei Tour-Stopps in Paris, Dublin und zuletzt in Amsterdam unterstützte Kelce seine Freundin im Publikum. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, wie sich der Sportler bei Swifts-Performance in der niederländischen Hauptstadt vermeintlich Tränen aus den Augen wischt. Ob Kelce seine Freundin auch zu den deutschen Tour-Stopps in Gelsenkirchen (17. bis 19. Juli), Hamburg (23. und 24. Juli) und München (27. und 28. Juli) begleitet und sogar wieder mit auf der Bühne steht, ist bisher offen.

Sicher ist aber, dass ihre Liebesgeschichte auch künftig viel Stoff bieten wird. Für beide ist es nicht die erste Beziehung in der Öffentlichkeit. Die Liste der Ex-Lover von Swift ist lang, wie sie selbst im Liedtext von „Blank Space“ singt. Dazu zählen etwa Sänger Joe Jonas, „Twilight“-Star Taylor Lautner, Musiker John Mayer, Filmstar Jake Gyllenhaal, Erbe Connor Kennedy, Sänger Harry Styles, DJ Calvin Harris und der Schauspieler Tom Hiddleston. Von 2016 bis Anfang 2023 war sie mit dem Schauspieler Joe Alwyn zusammen.

Kelce hatte eigene Datingshow

Auch Kelces Liebesleben stand bereits im Fokus der Öffentlichkeit. 2016 hatte er mit „Catching Kelce“ seine eigene Datingshow in der 50 Frauen um die Gunst des NFL-Athleten kämpften. Die Beziehung mit seiner damals Auserwählten Maya Benberry hielt nur wenige Monate. Seine längste Beziehung hatte Kelce von 2017 bis 2022 mit Model und Sportmoderatorin Kayla Nicole. Im August 2020 trennte sich das Paar erstmals, kam aber wieder zusammen, bevor die Beziehung im Mai 2022 endgültig endete.

Zumindest die Fans von Swift und Kelce hoffen, dass die Beziehung der beiden für immer hält und warten auf die Verlobung und Babynews. Doch während Swifts Welttournee am 8. Dezember 2024 in Vancouver enden soll, startet für Kelce am 5. September die neue NFL-Saison. Wenn diese dann aber am 9. Februar 2025 mit dem Superbowl endet, hat das Traumpaar danach vielleicht mehr Zeit für gemeinsame Zukunftspläne.