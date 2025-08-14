weather heiter
  3. Verkehr: Vollsperrung nach Unfall auf A7 bei Schneverdingen

Mehrere Fahrzeuge sind in einen Unfall auf der Autobahn 7 bei Schneverdingen verwickelt. Es gibt Verletzte. Und die Fahrbahn Richtung Hamburg wird gesperrt.

Von dpa 14.08.2025, 12:39
Nach einem Unfall zwischen Schneverdingen und Bispingen ist die A 7 in Richtung Hamburg gesperrt. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Schneverdingen - Nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen Schneverdingen und Bispingen ist die A7 in Richtung Hamburg gesperrt. Es seien mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt und es habe Schwerverletzte gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei im Heidekreis. Die Sperrung werde noch eine Weile bestehen bleiben. Der Verkehr werde abgeleitet. Die Polizei rief Autofahrer im Stau auf, eine Rettungsgasse zu bilden.