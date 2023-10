Bautzen - Ein schwerer Unfall auf der A4 im Landkreis Bautzen hat am Mittwochabend für eine Vollsperrung gesorgt. Diese dauerte auch am Donnerstag zunächst an, teilte die Polizei am Morgen mit. Nach ersten Erkenntnissen war ein Lkw-Fahrer am Mittwochabend zwischen Weißenberg und Bautzen von der Autobahn abgekommen und mit seinem Lastwagen in den Straßengraben gekippt. Der Fahrer eines ebenfalls involvierten Transporters wurde laut Polizei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Lkw-Fahrer erlitt demnach leichte Verletzungen. Was genau passiert ist, war am Morgen laut einem Sprecher noch unklar.

Die A4 blieb an der Unfallstelle im Zuge der Räumung zunächst voll gesperrt. Der Lkw müsse entladen und aufgerichtet werden, so der Sprecher. Auch ein Kran sei im Einsatz. Die Sperrung dauere vermutlich bis in den Vormittag. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.