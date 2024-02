Auf einer Baustelle an der A7 wird ein sogenannter Überflieger eingesetzt.

Hamburg - Die A7 und der Elbtunnel bleiben noch bis heute zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark in beide Richtungen gesperrt. Grund sind Bauarbeiten am künftigen Autobahnkreuz Hamburg-Hafen, wo die aus Stade in Niedersachsen kommende A26 angeschlossen werden soll.

Die A7 bleibt sowohl in Richtung Flensburg als auch in Richtung Hannover bis Montagmorgen 5.00 Uhr gesperrt, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Die Autobahn GmbH empfahl dem überregionalen Verkehr, über die A1, die A21 und die B205 auszuweichen. Es soll in diesem Jahr im April und im Juni noch zwei weitere Vollsperrungen geben.