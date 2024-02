Hamburg - Die A7 und der Elbtunnel in Hamburg werden am Freitagabend (22.00 Uhr) für 55 Stunden voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten am künftigen Autobahnkreuz Hamburg-Hafen, wo die aus Stade in Niedersachsen kommende A26 angeschlossen werden soll. Die A7 bleibt sowohl in Richtung Flensburg als auch in Richtung Hannover bis Montagmorgen 5.00 Uhr gesperrt, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark. Die Projektgesellschaft Deges plant, eine Verbindungsrampe für die A26-West zur A7 zu errichten. Dafür soll am Wochenende eine Stahlkonstruktion über der Autobahn eingehoben werden. Außerdem soll eine Verkehrszeichenbrücke, also eine Brücke ausschließlich für Schilder, über der A7 aufgebaut werden.

Die Autobahn GmbH empfiehlt dem überregionalen Verkehr, über die A1, die A21 und die B205 auszuweichen. Innerstädtisch sollen Autofahrer entweder eine Route über die Elbbrücken oder die B5 nutzen, die in Hamburg-Billstedt die A1 kreuzt. Auch über die A24 und den Horner Kreisel ist ein Ausweichen möglich.