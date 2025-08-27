Nach zwei Unfällen ist die A9 bei Schleiz in Richtung München voll gesperrt. Das ist bisher bekannt.

Schleiz - Nach einem schweren Unfall ist die Autobahn 9 bei Schleiz in Richtung München voll gesperrt. Ein Kleintransporter sei an einem Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Zu möglichen Opfern lagen ihr noch keine Angaben vor.

Zuvor war in der Nähe ein Lastwagen in einem Baustellenbereich gegen einen Schilderwagen geprallt und über die Fahrbahn geschleudert, wie die Sprecherin weiter sagte. Der Fahrer sei leicht verletzt worden. Der Auffahrunfall habe sich nach bisherigen Erkenntnissen im Rückstau zu diesem Unfall ereignet.